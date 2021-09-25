ТСК щодо «вагнерівців» викликала журналіста Бутусова на заслуховування — він оприлюднив «свідчення» ексголови розвідки Бурби

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УНІАН

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року, викликала на засідання головного редактора видання «Цензор.Нет» Юрія Бутусова. Той перед цим оприлюднив начебто свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби.

Про те, що Бутусова запросили на засідання, повідомила глава ТСК Марʼяна Безугла у суботу, 25 вересня.

Час і місце для свідчень повідомлять пізніше. Безугла наголосила, що дані Бутусова із посиланням на власні джерела «не відповідають дійсності». Вона зазначила, що на засіданні ТСК були присутні, власне, члени комісії і Василь Бурба — «це єдині джерела інформації, про те, що було вчора».

«Не думаю, що Василь Васильович [Бурба] буде давати фейковий варіант державної таємниці», — додала Безугла.

Зазначимо, що вранці 25 вересня Бутусов опублікував у Facebook із посиланням на власні неназвані джерела начебто деталі допиту Бурби, який на засіданні «підтвердив під протокол всі обставини підготовки і провалу спецоперації».

«Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном і був детально узгоджений. Провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського. Наказ про перенесення спецоперації дав глава офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко», — писав Бутусов.

Також, за даними журналіста, засідання ТСК перенесли зі стін парламенту, «щоб обмежити доступ депутатам опозиції до допиту Бурби».