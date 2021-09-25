Японія пожертвує іншим країнам 60 мільйонів доз вакцин від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Японія вирішила збільшити кількість пожертвуваних доз вакцин від коронавірусу іншим країнам світу до 60 мільйонів доз.
Про це заявив на Генасамблеї ООН прем’єр країни Йосіхіде Суга, пише Укрінформ.
«Японія надала країнам та регіонам приблизно 23 млн доз вакцин, вироблених у Японії, через структури COVAX та інші ініціативи. Сьогодні я радий оголосити, що коштом додаткових внесків Японія загалом надасть до 60 млн доз вакцин», — заявив він.
Він також зазначив, що країна і надалі підтримуватиме національну програму «Підтримка останньої милі», щоб забезпечити доставку вакцин в кожній країні та в кожному регіоні.
- До кінця вересня 2022 року США закуплять ще 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу BioNTech-Pfizer для постачання цих партій в інші країни. Президент США Джо Байден наголосив, що неможливо перемогти пандемію локально, її треба долати глобально. Німеччина також планує передати до кінця року в інші країни 100 мільйонів доз.