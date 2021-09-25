Продюсерська компанія з Дубая придбала NFT-токен із зображенням дівчинки з «поглядом скоса» за понад $70 тисяч

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Музична продюсерська компанія з Дубая 3F Music придбала приблизно за $74 тисячі NFT-токен із зображенням дворічної дівчинки, яка стала відомою завдяки своєму «погляду скоса».

Про це повідомляє BBC.

На знімку зображена тоді ще дворічна Хлоя Клем, яка дивиться скоса на свою маму після того, як та повідомляє про несподівану поїздку в Діснейленд. Сімʼя Клем продала NFT-токен на аукціоні за 25 Ethereum — це один із видів криптовалюти. NFT-токени зазвичай купуються і продаються за криптовалюту.

Відео з Хлоєю, якій зараз 10 років, подивилися понад 20 мільйонів разів. Хлоя також зібрала понад 5 мільйонів підписників в Instagram і була представлена ​​в рекламі Google в Бразилії.

NFT надає цифровий сертифікат власності на витвори і дає змогу продавати оригінальні версії популярного онлайн-контенту, наприклад, вірусні меми та твіти, так, ніби вони — фізичні твори мистецтва.

У багатьох випадках власник може зберегти авторське право на свій твір та продовжувати продавати його копії, але покупець володіє першоджерелом. Деякі люди порівнюють це з придбанням копії твору з автографом, а колекціонери кажуть, що цінують «право хвалитися» оригіналом.