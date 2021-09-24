ДБР передало до суду справу нардепа М’ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати понад 100 млн гривень податків
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
National Bank Of Ukraine / Flickr
Нардепа Віктора М’ялика судитимуть за ухилення від сплати податків на понад 100 млн гривень (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, протягом 2012—2019 років фігурант справи продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка під Києвом, але не був зареєстрований фізичною особою — підприємцем або юридичною особою.
Як зазначається, доходи від продажу квартир та іншої нерухомості підозрюваний видавав за продаж власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло знизити ставку податку з 18% до 5%.
Згідно з підрахунками експертів, махінації чинного нардепа завдали держбюджету збитків на понад 118 млн гривень.
Наразі нардепу та його адвокатам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
За даними ЗМІ, йдеться про депутата партії «За майбутнє» Віктора М’ялика, у ДБР прізвище нардепа не називають.
Віктор М’ялик пройшов до Ради від мажоритарного округу в Рівненській області. У своїй декларації він вказав, що володіє понад 150 квартирами в Києво-Святошинському районі.
- 15 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про податкову амністію — вона дозволяє українцям вивести свої гроші та активи з тіні, а держава зможе залучити додатковий капітал. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції.
- Податкова амністія — це спосіб легалізувати свої активи та доходи, сплативши за них податки, які не були сплачені вчасно. В такий спосіб влада намагається вивести з тіні певну частину економіки та повернути її у правове поле. Водночас держава в таких випадках зобов’язується не карати порушників податкового законодавства.