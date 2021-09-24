ООН назвала кількість жертв війни в Сирії за 10 років

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NATO / Flickr

За 10 років громадянської війни у Сирії загинули щонайменше 350 209 людей, підрахувала ООН. Це друга відповідна доповідь організації від початку збройного конфлікту, попередня вийшла сім років тому — у 2014-му.

Про це повідомляє BBC.

Очільниця Ради ООН з прав людини Мішель Бачелет застерегла, що цифра у 350 209 загиблих «безумовно, не охоплює фактичну кількість вбивств, пов’язаних з конфліктом». Вона сказала, що осіб, про яких була лише часткова інформація, не додавали до списку жертв, тобто число померлих через незадокументовані випадки смертей ще більше.

Провідна, але неофіційна британська моніторингова група нещодавно визначила, що кількість загиблих під час війни у Сирії перевищила 606 тисяч.

350 209 ідентифікованих осіб — цивільних та учасників бойових дій — були вбиті в період з березня 2011 року по березень 2021 року. Пані Бачелет сказала, що серед цих людей жінки становили близько восьми відсотків. Майже стільки ж - 8% - серед загиблих становлять діти.

Бачелет додала, що під час попереднього підрахунку кількості жертв у серпні 2014 року офіс ООН визначив, що під час війни у Сирії загинули щонайменше 191 369 людей.

Війна у Сирії припинилася лише у одній провінції — Ідлібі. Нею зараз керують непідконтрольні режиму Башара Асада сили.