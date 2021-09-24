У Росії заявили про затримання громадянина Узбекистану з наркотиками. Він нібито «виконував завдання від України»

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У ФСБ Росії заявили, що на російсько-українському кордоні затримали громадянина Узбекистану з наркотиками. Він нібито виконував завдання українських правоохоронців.

Про це пише РБК.

У відомстві розповіли, що чоловіка спіймали під час спроби нелегально перетнути кордон у Брянській області Росії. Під час обшуку в нього знайшли спеціальні приховані засоби з можливістю аудіо- та відеозапису і схожу на наркотики речовину.

ФСБ заявила, що громадянин Узбекистану нібито з 2019 року таємно співпрацює з українськими правоохоронцями. Він мав виявити схему нелегального перетину кордону з України до Росії та знайти її організаторів. Однак щось нібито пішло не так, і для підтримки легенди йому самому довелося перетнути кордон.

У російській ФСБ зазначили, що Україна вже нібито визнала факт порушення та попросила повернути чоловіка назад.