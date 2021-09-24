Прокуратура повідомила про підозру військовим, які катували людей у Донецькому телецентрі

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Двом колишнім військовослужбовцям ЗСУ та ексспівробітнику СБУ Донеччини заочно повідомили про підозру у «жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому групою осіб, та участі в терористичній організації».

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачені за вказівкою ватажків «ДНР» з 2014-го до 2015 року катували людей за проукраїнські погляди. Робили вони це у приміщенні однієї з незаконних в’язниць, облаштованої у захопленому бойовиками Донецькому телецентрі.

Під час допитів вони застосовували до мирних людей тортури — систематично били руками і ногами та утримували потерпілих в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

За даними ООН, у період з 2014 до 2021 року жертвами катувань і жорстокого поводження стали близько чотирьох тисяч затриманих в ОРДЛО. Війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму.