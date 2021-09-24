На Донбасі бойовики скинули осколкові гранати на позиції ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Протягом поточної доби, 24 вересня, російсько-окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українськх позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Крім того, в Донецькій області зафіксовано застосування ворожого безпілотника, за допомогою якого російські окупанти скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогонь.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.