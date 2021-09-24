У США засуджений за вбивство Флойда експоліцейський Шовін оскаржив вирок
- Автор:
- Софія Телішевська
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munshots / Unsplash
Колишній поліцейський Дерек Шовін, засуджений до позбавлення волі на 22,5 року за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, подав апеляцію на судове рішення.
У проханні про перегляд справи Шовін вказав 14 причин, за якими його вирок повинен бути переглянутий, пише Reuters.
Так, екс-поліцейський стверджує, що під час розгляду були допущені помилки присяжними і прокуратурою, а також судом при розгляді його справи.
Ще однією причиною названо відмову суду ізолювати членів колегії присяжних і переконати їх уникати всіх засобів масової інформації, в результаті чого присяжні піддалися залякуванням і «тиску на расовому підґрунті». Також Шовін звинуватив державу в упередженості.
Нагадаємо, судовий вирок Дереку Шовін було винесено в штаті Міннеаполіс в червні, наразі експоліцейський відбуває свій термін. Колегія присяжних визнала його винним в умисному вбивстві другого ступеня (без обтяжуючих обставин), в ненавмисному вбивстві і в убивстві третього ступеня, яким визначається брутальна неповага до людського життя, яка з необережності призвела до смерті.
- Наприкінці березня у США розпочався суд над головним підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда, чия загибель призвела до масових протестів 25 травня 2020 року після появи відео, на якому працівник поліції душив коліном беззбройного афроамериканця, поки той не помер.
- 11 березня підозрюваному в убивстві Джорджа Флойда працівнику поліції Дереку Шовену висунули нові звинувачення. Крім убивства другого ступеня, його також звинуватили в убивстві третього ступеня. Експерти кажуть, що нове звинувачення легше довести в суді, але воно тягне за собою менше покарання.
- Влада Міннеаполісу виплатила $27 мільйонів сімʼї Джорджа Флойда для врегулювання цивільного позову щодо його вбивства.