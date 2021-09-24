У США засуджений за вбивство Флойда експоліцейський Шовін оскаржив вирок

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Колишній поліцейський Дерек Шовін, засуджений до позбавлення волі на 22,5 року за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, подав апеляцію на судове рішення.

У проханні про перегляд справи Шовін вказав 14 причин, за якими його вирок повинен бути переглянутий, пише Reuters.

Так, екс-поліцейський стверджує, що під час розгляду були допущені помилки присяжними і прокуратурою, а також судом при розгляді його справи.

Ще однією причиною названо відмову суду ізолювати членів колегії присяжних і переконати їх уникати всіх засобів масової інформації, в результаті чого присяжні піддалися залякуванням і «тиску на расовому підґрунті». Також Шовін звинуватив державу в упередженості.

Нагадаємо, судовий вирок Дереку Шовін було винесено в штаті Міннеаполіс в червні, наразі експоліцейський відбуває свій термін. Колегія присяжних визнала його винним в умисному вбивстві другого ступеня (без обтяжуючих обставин), в ненавмисному вбивстві і в убивстві третього ступеня, яким визначається брутальна неповага до людського життя, яка з необережності призвела до смерті.