Голосування за закон про деолігархізацію: «слуги» думають про виключення нардепки, а «Голос» звинуватив частину фракції в роботі на ОП

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Гонтар Володимир / УНІАН

Фракція «Слуга народу» роздумує над виключенням зі свого складу народного депутата Людмили Буймістер, яка проголосувала проти закону про деолігархізацію. Також через голосування розгорівся конфлікт й у фракції «Голос».

Про це заявили очільник фракції Давид Арахамія, пише Укрінформ, і нардепи від «Голосу» у своїх соцмережах.

Арахамія зазначив, що після голосування до нього почали підходити нардепи з пропозицією виключити Буймістер із фракції. Він також розповів, що і сама вона не проти цього.

«Я вважаю, що з точки зору партійної дисципліни треба виключати, якщо ви спитаєте особисто моє бачення. Але це будуть вирішувати 70% нашої фракції на засіданні. Можливо, зробимо це у Трускавці [під час зборів «Слуги народу]», — сказав він.

Водночас частина нардепів із фракції «Голос» звинуватили в роботі на Офіс президента іншу частину фракції — колег, які створили об’єднання «Справедливість». 11 членів цього об’єднання проголосували за закон про деолігархізацію. За словами голови фракції Ярослава Железняка, нардепи Галина Васильченко і Наталія Піпа отримали 20 мільйонів гривень допомоги на свої округи в обмін на голосування.

«Роман Лозинський, Олександра Устинова, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Галина Васильченко, Наталія Піпа та інші колеги, які входять до МФО «Справедливість», зараз представляють фактично владу і спокусилися на якісь плюшки, напевно, влади, якісь посади. І зараз ми побачимо, як вони далі вдаватимуть, що це була їхня принципова позиція», — заявив він з трибуни в Раді.

Водночас очільниця об’єднання «Справедливість» Олександра Устинова заявила, що цей закон не вирішить проблему олігархів, але створить їм суттєві проблеми.

«Цей закон не нашкодить звичайним громадянам, які точно не володіють мільярдами чи медіа та не впливають на політику. Це було б для нас червоною лінією. Але цей закон може стати тим, що створить проблеми олігархам, які заробляють мільярди на українцях і державних ресурсах. І саме це те, за що ми повинні боротися, — за зменшення впливу олігархів на політику та державу», — підкреслила вона.