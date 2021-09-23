До України вилетів літак з евакуйованими з Афганістану. На борту — 100 людей

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До України зі столиці Афганістану міста Кабул у четвер, 23 вересня, вилетів літак з евакуйованими людьми, серед них є українці.

Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки України.

На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими прибуде до Києва протягом 24 годин.

Перемовини щодо евакуації українських громадян та членів їх родин з Афганістану тривали протягом останніх декількох днів. Їх проводили українські дипломати, представники розвідки, Офісу президента, а також Пакистану, Туреччини, Катару та власне Афганістану.

Скільки ще українців залишаються в Афганістані і чекають на евакуацію — поки невідомо.