Міноборони Британії вдруге випадково розкрило дані десятків афганців, які хочуть евакуюватись

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Британська медіакорпорація BBC виявила другий витік даних з Міністерства оборони країни, який потенційно ставить під загрозу безпеку афганців, які можуть мати право переїхати до Британії. Це друге виявлене порушення, наразі ведеться розслідування.

Витік даних стався тоді, коли представники Міністерства оборони відправили електронного листа 55 афганцям, які хотіли евакуюватись. Однак, відомство не приховало адреси електронної пошти отримувачів (є така функція). У листі говорилося, що британські посадовці з питань переселення не змогли звʼязатися з афганцями, і просили їх оновити свої дані.

Міноборони перепросило і заявило, що афганцям запропонують додаткову підтримку.

Це сталось всього через день після того, як міністр оборони вибачився за попередній витік електронних адрес десятків афганських перекладачів, які працювали на британські збройні сили. Тоді інцидент торкнувся 250 людей. Дані афганців були також розкриті в листах від афганської відомчої групи з питань переселення та допомоги. У них забули сховати адреси пошт, на які направляли листи з інформацією про подальшу евакуацію з Афганістану.