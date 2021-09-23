Україна отримала морозильні камери для вакцини Pfizer. Тепер МОЗ обіцяє щотижневі поставки цього препарату

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Міністерство охорони здоров'я України

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках ініціативи COVAX доставив в Україну три морозильні камери для зберігання вакцини Pfizer за ультранизьких температур.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Морозильні камери з діапазоном температур від -40 °C до -86 °C виробництва Vestfrost, будуть встановлені на складі ДП «Укрмедпостач».

Закупівля додаткових ультрахолодових морозильників дозволяє збільшити потужності України для зберігання вакцини Pfizer, яка потребує наднизьких температурних умов від -60 °C до -80 °C. Водночас, інші вакцини не потребують таких складних умов зберігання.

«Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже пів мільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer-Biontech, отже, потребуємо більше обладнання для логістичних ланцюгів. Ультрахолодові морозильники для вакцини допоможуть нам надійно зберігати цю вакцину і захищати все більше українців від небезпечного COVID-19», — повідомив міністр.

На сьогодні ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Зокрема, у липні ЮНІСЕФ доставив в Україну 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США. Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.