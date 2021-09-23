На Донбасі окупанти 12 разів порушили «тишу» — поранення отримали двоє бійців ЗСУ

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Facebook / Об'єднаний оперативний штаб ЗС України

За добу 22 вересня в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків двоє бійців ЗСУ дістали вогнепальні поранення.

Воїнам надали невідкладну домедичну допомогу й евакуювали до шпиталю. Стан здоров’я військових — задовільний, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї російські найманці тричі використали безпілотники, за допомогою яких скинули ВОГ-17 (осколкову гранату) біля Павлополя, і двічі біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, при цьому двічі — у бік Водяного.

Також бойовики атакували зі стрілецької зброї в районі Зайцевого та Новотошківського. Крім того, неподалік Новотошківського окупанти двічі застосували гранатомети різних систем.

Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.