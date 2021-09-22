Microsoft представила Surface Duo 2 — другий свій смартфон з подвійним екраном

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Microsoft

Компанія Microsoft представила свій другий складаний смартфон з подвійним екраном під назвою Surface Duo 2.

Як повідомляється у блозі компанії, в Surface Duo 2 усунені всі недоліки першої моделі Surface Neo, а також удосконалені камера і процесор.

Смартфон отримав два оновлених екрани з частотою до 90 Гц (у розгорнутому вигляді діагональ 8,3 дюйма) і панель для повідомлень на бічній грані. Surface Duo 2 оснащений останнім процесором Snapdragon 888 з підтримкою 5G, новим шарніром (відстань між дисплеями скорочена) і трьома камерами — ширококутною на 12 Мп, надширококутною на 16 Мп і обʼєктивом на 12 Мп.

Microsoft

Крім того, екрани адаптовані під геймплей — гра відображається на одному екрані, а на другому контролер.

Surface Duo 2 вийде у продаж 5 жовтня. Ціна — від $1 499 (39 919 грн).