Дослідження: Вакциновані вагітні жінки передають антитіла до Covid-19 своїм малюкам
- Автор:
- Софія Ходєва
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Andras Czipa / Flickr
Вагітні жінки, які отримали вакцину від Pfizer і BioNTech чи Moderna, передають плоду антитіла до коронавірусу.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на результати наукової роботи вчених зі США, опубліковані в «Американському журналі акушерства та гінекології».
Під час дослідження науковці виміряли рівень антитіл у пуповинній крові, щоб дізнатися, чи з’являється у плоду імунітет до коронавірусу, якщо мати вакцинується під час вагітності.
Усі 36 малюків, яких протестували, мали антитіла до Covid-19 після того, як їхні матері отримали дозу іРНК-вакцини. На відміну від традиційних вакцин препарати на основі інформаційної РНК вчать клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження.
«Ми цього не очікували. Ми думали побачити більшу варіативність», — сказала Ешлі Роман, акушер-гінеколог з Нью-Йоркського університету в Лангоні та співавторка дослідження.
Нові дані можуть заохотити більше жінок вакцинуватися під час вагітності. Згідно з інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань від 11 вересня, у США тільки 30% вагітних жінок віком 18—49 років вакциновані. З огляду на невеликий розмір вибірки дослідження, команда вивчає результати більшої групи, а також те, як довго у немовля після народження формується імунітет.
«Ми опублікували ці дані доволі рано, тому що це відкриття має значення для охорони здоров’я. Зараз ми рекомендуємо усім вагітним жінкам вакцинуватися заради користі малюка», — додала Роман.
Pfizer і BioNTech відклали власні дослідження про вплив їхної вакцини на вагітних жінок та їхніх немовлят через занепокоєння, що хтось може отримати плацебо під час експерименту, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на вчених.
Лінда Еккерт, професор акушерства та гінекології з Університету Вашингтона, яка не брала участі в дослідженні, порадила вагітним жінкам вакцинуватися, заявивши, що це «проактивний вибір, який можуть зробити вагітні для захисту своїх малюків», оскільки серед немовлят молодшого віку фіксують все більше заражень коронавірусом.
- На невакцинованих проти коронавірусу припадає 99% госпіталізацій та летальних випадків через COVID-19 нового типу. МОЗ допускає введення обов’язкової COVID-вакцинації в Україні.