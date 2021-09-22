Кабмін випустить облігації на 20 мільярдів гривень для фінансування програми іпотеки в Україні

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд гривень — для фінансування програми доступної іпотеки для українців.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 вересня.

«Аби більше громадян могло скористатися програмою президента [«Доступна іпотека»], уряд збільшить ресурс Укрфінжитла вже у 2021 році. Проєктом пропонується випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 млрд гривень», — розповів він.

На думку Шмигаля, ці кошти дадуть можливість забезпечити тисячі українських родин доступним житлом.

Окремо прем’єр-міністр наголосив, що забезпечення українців житлом є пріоритетним питанням соціальної важливості для держави.