Уряд не продовжив контракт із Сергієм Лещенком та ще трьома членами наглядової ради «Укрзалізниці»

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Юлія Вебер / «Бабель»

Кабінет міністрів України не продовжив контракти із головою наглядової ради «Укрзалізниці» та трьома членами. Їхні повноваження завершились 21 вересня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні залізниці, а деталі повідомляє Міністерство інфраструктури 22 вересня.

Ідеться про чотирьох людей:

Шевкі Аджунера, голову Наглядової ради, незалежного члена, повноваження з липня 2018 року;

Андреаса Матьє, незалежного члена, повноваження з червня 2018 року;

Олега Журавльова, представника держави, повноваження з грудня 2019 року;

Сергія Лещенка, представника держави, повноваження з грудня 2019 року.

Чому з ними не продовжили контракти — невідомо. До призначення нових державних і незалежних членів, діючим членом наглядової ради залишається Адомас Азуолас Аудіцкас (його контракт завершується у червні 2022 року).

Міністерство інфраструктури вже подало кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

Наглядова рада захищає права акціонера і у межах компетенції контролює та регулює управління компанією. У ній може бути не менше пʼяти та не більше одинадцяти членів, яких обирають на три роки.