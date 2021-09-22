Уряд не продовжив контракт із Сергієм Лещенком та ще трьома членами наглядової ради «Укрзалізниці»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Юлія Вебер / «Бабель»
Кабінет міністрів України не продовжив контракти із головою наглядової ради «Укрзалізниці» та трьома членами. Їхні повноваження завершились 21 вересня 2021 року.
Про це йдеться у повідомленні залізниці, а деталі повідомляє Міністерство інфраструктури 22 вересня.
Ідеться про чотирьох людей:
- Шевкі Аджунера, голову Наглядової ради, незалежного члена, повноваження з липня 2018 року;
- Андреаса Матьє, незалежного члена, повноваження з червня 2018 року;
- Олега Журавльова, представника держави, повноваження з грудня 2019 року;
- Сергія Лещенка, представника держави, повноваження з грудня 2019 року.
Чому з ними не продовжили контракти — невідомо. До призначення нових державних і незалежних членів, діючим членом наглядової ради залишається Адомас Азуолас Аудіцкас (його контракт завершується у червні 2022 року).
Міністерство інфраструктури вже подало кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.
Наглядова рада захищає права акціонера і у межах компетенції контролює та регулює управління компанією. У ній може бути не менше пʼяти та не більше одинадцяти членів, яких обирають на три роки.
- 9 серпня Іван Юрик звільнився з посади виконувача обовʼязків голови правління «Укрзалізниці», а вже 11 серпня Кабмін призначив на його місце Олександра Камишіна. 13 вересня «Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови правління.