Верховна Рада збереться на позачергове засідання 23 вересня. Разумков підписав розпорядження
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Стеценко Таїсія / УНІАН
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання 23 вересня. Провести засідання вимагали 165 депутатів.
Про це йдеться у підписаному головою парламенту розпорядженні, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
Згідно з документом, засідання розпочнеться о 16:00, на ньому планують розглянути чотири питання. Зокрема, законопроєкт про скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску через розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), і про внесення відповідних змін до Податкового кодексу.
Окрім цього, нардепи збираються розглянути законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування і про спрощення обліку доходів фізичних осіб — підприємців.
- Раніше очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що засідання проведуть за ініціативи позафракційного нардепа Олександра Дубінського.
- У вересні 2019 року депутати ухвалили закони, що зобовʼязують ФОП використовувати касові апарати. Вони вводять систему повернення коштів покупцям за виявлення нефіскальних чеків. Окрім того, у жовтні 2019 року Зеленський підписав указ про сприятливі умови для ФОПів. Документ передбачав, що з 1 січня 2020 року підприємці зможуть замість купівлі касових апаратів і видачі паперових чеків завантажити на свій смартфон відповідний додаток і видавати за його допомогою електронні чеки.
- Але у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує запровадження обовʼязкових РРО («касових апаратів») для більшості категорій фізичних осіб — підприємців до 1 січня 2022 року.