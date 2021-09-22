Верховна Рада збереться на позачергове засідання 23 вересня. Разумков підписав розпорядження

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Стеценко Таїсія / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання 23 вересня. Провести засідання вимагали 165 депутатів.

Про це йдеться у підписаному головою парламенту розпорядженні, яке оприлюднив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, засідання розпочнеться о 16:00, на ньому планують розглянути чотири питання. Зокрема, законопроєкт про скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску через розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), і про внесення відповідних змін до Податкового кодексу.

Окрім цього, нардепи збираються розглянути законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування і про спрощення обліку доходів фізичних осіб — підприємців.