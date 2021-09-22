Глава фракції «слуг» Арахамія назвав замах на Шефіра «привітом» президенту та озвучив три версії
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розцінює замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра як попередження главі держави Володимиру Зеленському.
Про це політик сказав у кулуарах Верховної Ради, пише Інтерфакс .
«Це якийсь привіт нашій команді, насамперед президенту», — сказав Арахамія.
Він припустив, що до організації замаху можуть бути причетні контрабандисти та кримінальні авторитети. Також однією з версій він вважає російський слід або фінансово-промислові групи, боротьба з якими останнім часом значно посилилася.
Сергій Шефір — співзасновник студії «Квартал 95». Він був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року одразу після інавгурації президента став першим його помічником.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався уранці 22 вересня. У Київській області у селі Лісники невідомі обстріляли авто, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а от водія госпіталізували у «Феофанію» з трьома вогнепальними пораненнями.
- За словами глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, помічник Зеленського доволі часто сам їздив за кермом, тому зловмисники імовірно очікували, що й цього разу на місці водія буде Шефір.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України), а Зеленському доповіли про інцидент. В ОП напад повʼязують з політикою деолігархізації.
- Сам президент України наразі перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-а сесія Генасамблеї ООН.