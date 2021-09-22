Глава фракції «слуг» Арахамія назвав замах на Шефіра «привітом» президенту та озвучив три версії

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розцінює замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра як попередження главі держави Володимиру Зеленському.

Про це політик сказав у кулуарах Верховної Ради, пише Інтерфакс .

«Це якийсь привіт нашій команді, насамперед президенту», — сказав Арахамія.

Він припустив, що до організації замаху можуть бути причетні контрабандисти та кримінальні авторитети. Також однією з версій він вважає російський слід або фінансово-промислові групи, боротьба з якими останнім часом значно посилилася.

Сергій Шефір — співзасновник студії «Квартал 95». Він був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року одразу після інавгурації президента став першим його помічником.