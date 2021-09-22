Зеленському доповіли про замах на його помічника Шефіра. В ОП напад повʼязують з політикою деолігархізації

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Пресслужба Офісу президента України

Прессекретар Володимира Зеленського повідомив, що президенту вже доповіли про замах на його першого помічника Сергія Шефіра. Сам глава держави відреагує на інцидент найближчим часом.

«Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра застала президента під час робочого візиту до США», — зазначив Сергій Никифоров та додав, що Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.

«Публічна реакція президента на подію також скоро буде. Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання», — наголосив речник.

Також прессекретар наостанок додав, що курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть. Таку ж позицію висловив радник керівника ОП Михайло Подоляк, повʼязуючи замах з політикою деолігархізації.

Зазначимо, президент України наразі перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-а сесія Генасамблеї ООН.