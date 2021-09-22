Обстріл авто Шефіра: відкрито кримінальне провадження, генпрокурор Венедіктова виїхала на місце нападу
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Обстріл машини першого помічника президента України Сергія Шефіра під Києвом кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, яка також виїхала на місце події.
«Невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні — автоматна черга прошила автомобіль», — написала вона.
За попередніми даними, нападники здійснили близько 10 пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62.
- Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався уранці 22 вересня. Невідомі з автоматичної зброї обстріляли авто, в якому він був із своїм водієм. Шефір не постраждав. Водія госпіталізували з трьома вогнепальними пораненнями у лікарню «Феофанія».
- В Офісі президента після замаху на Шефіра пообіцяли «ще більш жорсткі антиолігархічні й антикримінальні рішення», а сам злочин назвали «войовничою кампанією протидії» політиці глави держави.