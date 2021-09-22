Обстріл авто Шефіра: відкрито кримінальне провадження, генпрокурор Венедіктова виїхала на місце нападу

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Обстріл машини першого помічника президента України Сергія Шефіра під Києвом кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, яка також виїхала на місце події.

«Невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні — автоматна черга прошила автомобіль», — написала вона.

За попередніми даними, нападники здійснили близько 10 пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62.