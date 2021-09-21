У Новій Зеландії поліція затримала двох чоловіків, яка намагалася провезти в закритий через пандемію Окленд їжу з KFC

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У Новій Зеландії поліція затримала двох чоловіків на автомобілі, які намагалися провезти в місто Окленд, закрите через пандемію коронавірусу, фастфуд з KFC.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловіки віком 23 і 30 років їхали з Гамільтона і дорогою до Окленду помітили поліцейських. Вони вирішили втекти, але їх наздогнали. В їхньому багажнику поліцейські знайшли великі пакети з їжею з KFC, а також $70 тисяч. Також були знайдені порожні пакети з ресторану.

Окленд — єдине місто в Новій Зеландії, в якому діють обмежувальні заходи «четвертого рівня». Там не працюють ресторани, бари (навіть навинос) і служби доставки, а жителям заборонено залишати будинки. Вʼїжджати в Окленд можна тільки за спецдокументами. В інших містах — «другий рівень» з працюючими закладами.

Тепер чоловікам загрожує суд і звинувачення у порушенні закону про боротьбу із коронавірусом. Вони можуть бути оштрафовані на $2 800 або позбавлені волі на строк до шести місяців.