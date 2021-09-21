«Маленька приватизація». В «Укрзалізниці» до кінця року планують продати активи на 500 млн гривень

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«Укрзалізниця» планує до кінця 2021 року продати непрофільні активи вартістю 500 млн гривень.

Про це заявив в.о. керівника компанії Олександр Камишін під час конференції «Реформа держкомпаній як поштовх до розвитку конкурентних ринків» 21 вересня.

«У нас є ціла купа обʼєктів у всій Україні, які потрібно продавати... Ми починаємо з невеликих кроків, у нас погоджено понад 400 обʼєктів на продаж. І ми плануємо до кінця року отримати 500 млн гривень від продажу таких обʼєктів. Ось наша маленька приватизація, яку ми хочемо почати в «Укрзалізниці», — сказав він.

За словами Камишіна, більшість обʼєктів, підготовлених до приватизації, це старі будівлі, які не потрібні «Укрзалізниці», але під ними є земля, яка цікавить забудовників.

«Я вважаю, що потрібно продавати такі обʼєкти й інвестувати кошти в інфраструктуру, рейковий господарство і локомотиви», — додав він.

Окремо Камишін зазначив, що на балансі «Укрзалізниці» є і великі обʼєкти, які також варто було б продати, зокрема великий оператор контейнерних платформ.

«Це контейнерні термінали у всій країні. Наразі це практично монополіст у сфері контейнерних залізничних платформ. І ця компанія сьогодні перебуває в стані приблизно, як «Укрпошта» багато років тому, коли ти найбільший гравець і поруч тільки-тільки зʼявляються маленькі гравці. У моєму розумінні, якщо ми не зуміємо цю компанію вчасно продати або пустити в неї великого приватного системного інвестора, то ця компанія пройде шлях «Укрпошти». Коли поруч зʼявиться приватний бізнес, він з роками стане сильнішим й ефективнішим, і ми програємо цю війну», — наголосив очільник «Укрзалізниці».