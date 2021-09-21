«Маленькая приватизация». В «Укрзалізниці» до конца года планируют продать активы на 500 млн гривен

«Укрзалізниця» планирует до конца 2021 года продать непрофильные активы стоимостью 500 млн гривен.

Об этом заявил и.о. руководителя компании Александр Камишин во время конференции «Реформа госкомпаний как толчок к развитию конкурентных рынков» 21 сентября.

«У нас есть целая куча объектов по всей Украине, которые нужно продавать... Мы начинаем с небольших шагов, у нас согласовано более 400 объектов на продажу. И мы планируем до конца года получить 500 млн гривен от продажи таких объектов. Вот наша маленькая приватизация, которую мы хотим начать в «Укрзалізниці», — сказал он.

По словам Камишина, большинство объектов, подготовленных к приватизации, это старые здания, которые не нужны «Укрзалізниці», но под ними есть земля, интересующая застройщиков.

«Я считаю, что нужно продавать такие объекты и инвестировать средства в инфраструктуру, рельсовое хозяйство и локомотивы», — добавил он.

Отдельно Камишин отметил, что на балансе «Укрзалізниці» есть и крупные объекты, которые также следовало бы продать, в частности крупный оператор контейнерных платформ.

«Это контейнерные терминалы по всей стране. Сейчас это практически монополист в сфере контейнерных железнодорожных платформ. И эта компания сегодня находится в состоянии примерно, как «Укрпочта» много лет назад, когда ты крупнейший игрок и рядом только появляются маленькие игроки. В моем понимании, если мы не сумеем эту компанию вовремя продать или пустить в нее крупного частного системного инвестора, то эта компания пройдет путь «Укрпочты». Когда рядом появится частный бизнес, он с годами станет сильнее и эффективнее, и мы проиграем эту войну», — подчеркнул глава «Укрзалізниці».