Міноборони Великої Британії випадково розкрило дані понад 250 афганських перекладачів. Розпочато розслідування

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Міноборони Великої Британії допустило витік даних з електронними адресами та фото понад 250 афганських перекладачів, які співпрацювали з британською армією в Афганістані.

Про це пишуть ВВС і Daily Mail.

Ідеться про перекладачів, які залишилися в Афганістані та ховаються від талібів. Тепер їхні життя під загрозою. Дані афганців були розкриті в листах від афганської відомчої групи з питань переселення та допомоги. У них забули сховати адреси пошт, на які направлялися листи з інформацією про подальшу евакуацію з Афганістану.

Поштові адреси та закріплені за ними фото могли побачити всі, хто отримав листи від групи. Деякі не помітили помилку і встигли відповісти на лист, розповівши про своє місцеперебування і в цілому про ситуацію. Міноборони в день витоку надіслало всім новий лист з вимогою видалити попереднє повідомлення.

Помилка британського відомства викликала критику. «Ця помилка може коштувати життя, особливо тим, хто досі перебуває в Афганістані», — сказав BBC один з одержувачів листа.

Міністр оборони Бен Воллес вибачився за інцидент і наказав провести термінове розслідування витоку даних.