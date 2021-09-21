У Johnson & Johnson заявили, що бустерна доза їхньої вакцини підвищує ефективність щеплення до 94%

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У компанії Johnson & Johnson заявили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусу після введення бустерної дози зростає до 94%.

Про це пише Reuters.

Наразі Johnson & Johnson — єдина сертифікована ВООЗ однодозова вакцина. У компанії розповіли, що якщо вколоти бустерну дозу через два місяці після першої, то ефективність захисту зростає до 94%.

Дані нового дослідження допоможуть компанії переконати чиновників у необхідності бустерної дози їхньої вакцини. Там зазначають, що бустерна доза збільшує кількість антитіл у 4-6 разів. Водночас побічні ефекти після бустерної дози були аналогічні тим, які бувають після першої дози.