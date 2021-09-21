Британське МЗС викликало посла Росії для обговорення отруєння Скрипалів

Новини

Vienna Reyes / Unsplash

Радник-посланник посольства Росії у Великій Британії Іван Володін викликаний у Міністерство закордонних справ королівства для обговорення отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, передає ТАСС.

Як повідомляє Reuters, до МЗС викличуть і посла РФ Андрія Келіна.

З російською стороною обговорять звинувачення, висунуті у справі про отруєння в Солсбері третьому росіянину — Денису Сергєєву.

У пресслужбі премʼєр-міністра Бориса Джонсона вже заявили, що трьох імовірних причетних до отруєння покарають. «Якщо ці особи коли-небудь виїдуть за межі Росії, ми зробимо все, щоб затримати, екстрадувати та притягнути їх до відповідальності тут, у Великій Британії», — заявили у Джонсона.

Сьогодні, 21 вересня, поліція Великої Британії назвала Сергєєва третім підозрюваним. Правоохоронці вважають, що Сергєєв діяв як наземний командувач операції та був старшим членом групи російського ГРУ.

Сергєєв — генерал-майор, він обіймав високу посаду в підрозділі 29155 ГРУ — ця група, ймовірно, відповідає за підривні дії та вбивства.