Рада цього тижня збереться на позачергове засідання

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Верховна Рада 23 вересня проведе позачергове засідання парламенту. Підписи для його скликання зібрав нардеп Олександр Дубінський.

Про це заявив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «РБК-Україна».

«Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах. І назбиралося, і на четвер призначене», — пояснив він.

Арахамія пояснив, що на засіданні розглянуть пропозицію скасувати закон про обов’язкову наявність реєстратора розрахункових операцій (РРО) для ФОПів. Він підкреслив, що «Слуга народу» цю ідею не підтримуватиме.