В Індії співробітника ЦРУ атакували пристроєм, що спричинює «гаванський синдром»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс дізнався, що один із членів його команди під час візиту до Делі на початку вересня зазнав атаки невідомим пристроєм, що спричиняє так званий «гаванський синдром». Через це посадовця довелось госпіталізувати.
Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на три джерела, які ознайомлені з питанням.
«Інцидент стривожив американський уряд і змусив Бернса «кипіти» від гніву», — розповів один зі співрозмовників та додав, що в ЦРУ сприйняли це як прямий сигнал Бернсу, що ніхто не застрахований від атак, зокрема й особи з особистого оточення керівника розвідки.
Це не перший випадок, коли цією зброєю був атакований представник близького кола високопоставленого чиновника адміністрації.
Минулого місяця Камала Гарріс відклала візит до Вʼєтнаму після повідомлення американського посольства про випадки «гаванського синдрому» серед його співробітників.
Тим не менше, ситуація в Індії може мати гучні наслідки, адже графік директора ЦРУ зберігається в таємниці. «Тож серед офіційних кіл США існує глибока стурбованість з приводу того, як зловмисники могли дізнатися про візит та спланувати таку атаку», — йдеться у повідомленні.
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Згодом це отримало назву «гаванський синдром».
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Згодом постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У липні 2021 року США почали розслідувати можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів у Відні. У них також був «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.
- У середині серпня у Німеччині двоє американських чиновників звернулися по медичну допомогу через симптоми, характерні для так званого «гаванського синдрому».