BTS зняли кліп у Генеральній Асамблеї. Він побив рекорд за переглядами на каналі ООН

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Південнокорейський K-pop гурт BTS 20 вересня виступив перед початком 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку і зняв там кліп, який побив рекорд за переглядами на YouTube-каналі ООН.

Учасники гурту прибули в ООН як спеціальні посланники президента ООН з питань майбутніх поколінь і культури. При цьому вони входили до складу місії від Південної Кореї — для цього їм видали дипломатичні паспорти.

Під час виступу музиканти розповіли про глобальні цілі з боротьби з бідністю, нерівністю, несправедливістю і зміною клімату, а також торкнулися теми пандемії, закликавши всіх людей вакцинуватися.

Після виступу вони презентували в штаб-квартирі ООН кліп на пісню Permission to Dance, який зняли перед заходом.

Тільки під час прямої трансляції кліп дивилися понад 1 млн осіб. Зараз він набрав 10,2 млн переглядів, побивши рекорд за переглядами на каналі ООН. До прикладу, виступ актриси Емми Вотсон набрав близько 4,6 млн переглядів, а виступ Леонардо Ді Капріо — 3,4 млн.