Кличко запропонував ексглаві поліції Києва стати його заступником

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Новицький Андрій / УНІАН

Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко може стати заступником мера столиці Віталія Кличка.

Про це повідомило джерело «Бабеля» у КМДА.

За словами співрозмовника, мер сам запропонував Крищенкові стати його заступником та вже вніс у Київраду відповідну кандидатуру. Голосування за призначення колишнього правоохоронця може відбутися в четвер, 23 серпня.

Якщо голосування буде успішним, то Крищенко опікуватиметься муніципальною безпекою.

Нагадаємо, 11 серпня Андрій Крищенко подав рапорт про відставку з посади голови поліції Києва. Він обіймав посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.