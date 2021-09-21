Біля берегів Ісландії помітили моржа Уоллі, який любить валятись у човнах. Тварину не бачили вже 3 тижні

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Seal Rescue Ireland

В Ісландії помітили моржа, який раніше бував в Ірландії, Франції, Іспанії та у Великій Британії і валявся у човнах. Тварина зникла з поля зору три тижні тому.

Про це повідомляє BBC.

800-кілограмового арктичного моржа, відомого як Уоллі, не бачили понад три тижні. Спостерігачі говорили, що вони «починають втрачати надію» коли-небудь побачити його знову. Проте організація Seal Rescue Ireland повідомила, що Уоллі бачили в Ісландії після 22 днів відсутності. Моржа впізнали за шрамами на обох передніх ластах.

Те, що Уоллі зараз в Ісландії, означає, що морж-мандрівник подолав понад 900 км від свого останнього відомого розташування в ірландському місті Корк.

«Ми в абсолютному шоці від того, що він не тільки живий і здоровий, але й на шляху додому в Арктику», — заявили в Seal Rescue Ireland.

Морж, якому близько чотирьох років, уперше вчинив фурор в Ірландії, коли його помітили у графстві Керрі в березні, а також уздовж узбережжя Західної Європи. Його улюбленим заняттям було валятися у човнах.

Однак через велику масу моржа човни тонуть, а Уоллі травмує ласти, коли залазить на човен і злазить з нього. Аби вирішити цю проблему, ірландські рятувальники приготували альтернативне місце для відпочинку Уоллі — власний пліт. Вони сподівались, що він допоможе як тварині, так і власникам човнів.