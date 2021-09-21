В Україну доставили 159 тисяч доз вакцини CoronaVac

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Україна в рамках механізму COVAX отримала 159 тисяч доз вакцини CoronaVac. Доставкою препаратів опікувався Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell інактивована) виробництва китайської компанії Sinovac схвалена ВООЗ для екстреного використання, тож продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки.

«Як й інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно. Ініціатива COVAX є безпрецедентним прикладом солідарності міжнародної спільноти, чия мета — забезпечити справедливий та рівний доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн», — зазначають у МОЗ.

Включно із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.

Зокрема, у липні ЮНІСЕФ доставив в Україну 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США. Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.