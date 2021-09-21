У 22 областях перевищений «допустимий» рівень захворюваності на COVID. До «червоної» зони можуть потрапити 4 регіони

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Станом на 21 вересня «допустимий» рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях України та в місті Києві.

Відповідні дані розміщені на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Некритичний показник захворюваності — це 75 пацієнтів на 100 тисяч жителів, наразі ця «норма» зберігається тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.

Так, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (338 на 100 тисяч), Луганській (331), Тернопільській (221) та Одеській (162) областях. У столиці — 157 хворих на 100 тисяч населення.

Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій спостерігається у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.

Напередодні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко назвав чотири області в Україні, які близькі до потрапляння в «червону» зону епідемічної небезпеки: Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська.

Також Ляшко нагадав, що по всій Україні найближчим часом планують запровадити «жовтий» рівень карантину.

«Після цього на «зелений» рівень ми можемо вийти тільки тоді, коли сім днів поспіль у нас індикатори будуть відповідати «зеленому» рівню. «Червоний» і «помаранчевий» рівні встановлюються для певних регіонів. Щоб було встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, область повинна декілька днів поспіль перевищувати один або два показники, які визначені в постанові Кабміну. Вони насамперед оцінюють систему охорони здоровʼя: кількість ліжок із киснем, які зайняті пацієнтами, кількість пацієнтів, які підключені до кисневої терапії», — сказав він.