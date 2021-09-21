Місія МВФ розпочала роботу в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні, 21 вересня, розпочинає роботу в Україні.
Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, пише «РБК».
«Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в режимі онлайн», — повідомив він.
Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі $750 мільйонів.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже $5 мільярдів із негайним виділенням $2,1 мільярда першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року, із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року та 15 травня і 15 жовтня 2021-го. Розміри другого і третього траншу становлять по $700 мільйонів, третього — $560 мільйонів, завершального четвертого — $980 мільйонів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
- У червні та липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, і ще низку поправок до законів.