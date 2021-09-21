Потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи — ООН

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Kuhlmann / Wikipedia

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи. За його словами, уникнути цього можна, якщо досягти вуглецевої нейтральності в найближче десятиліття.

Про це генсек повідомив на конференції з питань клімату.

«Наука каже, що потепління вище за 1,5 градуса стане катастрофою. Для того, щоб обмежити підвищення температури на 1,5 градуса, нам необхідно на 45% скоротити викиди до 2030 року, тоді можливо досягти вуглецевої нейтральності до середини століття», — наголосив Гутерріш.

Замість цього, зазначив генсекретар, країни рухаються до збільшення викидів парникових газів на 16%.

На думку Гутерріша, наразі необхідна чітка та рішуча реакція G20.

«На ці країни припадає 80% викидів парникових газів, сьогодні на форумі був консенсус щодо того, що наступна зустріч «двадцятки» буде вкрай важлива для досягнення успіху в рамках конвенції ООН про зміну клімату», — сказав генсекретар.