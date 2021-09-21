Зеленський: Генасамблея ООН — один з майданчиків, де Україна може знайти рішення щодо Донбасу і Криму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.
Про це йшлося в ефірі телеканалу «Дом».
«Ми повинні не тільки говорити, але й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення щодо Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, ООН — це один з головних майданчиків. І ми не повинні втрачати таку можливість», — наголосив президент.
За його словами, Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для зустрічей з різними країнами.
«Наприклад, у нас буде зустріч із президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму Російською Федерацією та про невизнання виборів у Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій. Для нас також дуже важливо, що ООН визнала «Кримську платформу». Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час», — зазначив глава держави.
Нагадаємо, президент України перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-та сесія Генасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе зустрічі з бізнесменами, інвесторами й українською громадою у США.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Відтак президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Таким чином Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.
- Після російської окупації Криму на Донбасі розпочався військовий конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».