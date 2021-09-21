Зеленський: Генасамблея ООН — один з майданчиків, де Україна може знайти рішення щодо Донбасу і Криму

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.

Про це йшлося в ефірі телеканалу «Дом».

«Ми повинні не тільки говорити, але й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення щодо Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, ООН — це один з головних майданчиків. І ми не повинні втрачати таку можливість», — наголосив президент.

За його словами, Україна повинна максимально ефективно використовувати цей візит для зустрічей з різними країнами.

«Наприклад, у нас буде зустріч із президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму Російською Федерацією та про невизнання виборів у Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій. Для нас також дуже важливо, що ООН визнала «Кримську платформу». Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів у цей дуже непростий час», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент України перебуває в Нью-Йорку, де проходить 76-та сесія Генасамблеї ООН. Там він виступить на дебатах, зустрінеться з лідерами інших країн, проведе зустрічі з бізнесменами, інвесторами й українською громадою у США.