Apple випустила iOS 15: новий браузер Safari, функція Focus та інші оновлення

Новини

Michael Wyszomierski / Flickr

Компанія Apple випустила нову операційну систему — iOS 15, яка має нові функції та оновлення.

Доступним оновлення системи є для усіх моделей iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, а також iPhone SE (1 та 2 покоління) і iPod touch (7 покоління).

iOS 15 має нові віджети, також з’явилася функція Focus, що дозволяє встановлювати власні налаштування для повідомлень і домашніх екранів, щоби краще зосередитися і розставити пріоритети в діяльності. Було оновлено додаток «Погода» — тепер карти погоди можна переглядати в повноекранному режимі, із зазначенням кількості опадів, якості повітря і температури.

Крім того, повністю змінено дизайн браузера Safari, переключатися між вкладками стало зручніше, до того ж можна обрати зображення для фону головної сторінки.

Також під час дзвінка в FaceTime тепер можна дивитися серіали, фільми, слухати музику, надсилати повідомлення або показувати свій екран, а в самому застосунку поліпшено шумоізоляцію, зʼявилися портерний режим та просторове аудіо.

До того ж тепер можна перекладати текст у будь-яких додатках і на фото, сповіщення будуть автоматично згруповані за різними пріоритетами та багато іншого.

Наразі операційна система iOS 15 вже доступна для завантаження.