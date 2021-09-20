Голова фракції СН Арахамія спрогнозував, коли Рада може розглянути законопроєкт про деолігархізацію

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні в найближчі середу або четвер.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу після засідання фракції 20 вересня.

«Ми розглядатимемо це питання. Я вважаю, що це відбудеться, найімовірніше, в середу або четвер», — сказав він.

За словами Арахамії, законопроєкт «збивають» на всіх рівнях.

«Я багато думав, хто зацікавлений у тому, щоб провалити закон про олігархів — олігархи чи люди, які працюють на олігархів? І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам однаково — вони заможні люди, у них все є... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, — ось їм це буде дуже незручно», — зазначив нардеп.