Голова фракції СН Арахамія спрогнозував, коли Рада може розглянути законопроєкт про деолігархізацію
- Автор:
- Катерина Кадакова
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Верховна Рада може розглянути законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні в найближчі середу або четвер.
Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу після засідання фракції 20 вересня.
«Ми розглядатимемо це питання. Я вважаю, що це відбудеться, найімовірніше, в середу або четвер», — сказав він.
За словами Арахамії, законопроєкт «збивають» на всіх рівнях.
«Я багато думав, хто зацікавлений у тому, щоб провалити закон про олігархів — олігархи чи люди, які працюють на олігархів? І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам однаково — вони заможні люди, у них все є... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, — ось їм це буде дуже незручно», — зазначив нардеп.
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію № 5599. Десять нардепів проголосували за, а один проти — член фракції «Голос» Сергій Рахманін. Утрималось — нуль.
- Згідно з рішенням комітету, Верховній Раді рекомендували розглядати законопроєкт за новою спецпроцедурою, коли у депутатів немає права внести свої правки в залі парламенту.
- 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на аналіз Венеціанській комісії. Її висновку потрібно чекати кілька місяців, але у «Слузі народу» обіцяють ухвалити документ якнайшвидше.