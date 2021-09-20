У Запоріжжі поліція викрила турфірму, яка продавала підроблені ПЛР-тести на COVID
- Автор:
- Софія Телішевська
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Прес-служба СБУ
У Запоріжжі викрили туристичну фірму, яка виготовляла довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Вартість однієї такої «довідки» становила 500 гривень, а з початку року зловмисники сфальсифікували понад 100 зразків таких документів. На бланках містилась підроблена печатка однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя і підпис завідувача лабораторії.
Правоохоронці провели обшуки в офісі турагентства і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та «чорнові» записи.
Зловмисники також поширювали в інтернеті рекламу своїх послуг. Їхніми клієнтами були переважно туристи, які планували поїздку за кордон.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
- У Кам’янці-Подільському Хмельницької області правоохоронці виявили підпільну «друкарню», де виготовляли підроблені документи. Серед них — сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
- У травні в Київській області викрили мережу сайтів, через яку два місцеві мешканці продавали підроблені негативні тести на коронавірус та інші медичні документи.
- Перед цим поліція викрила схему з підроблення ПЛР-тестів із занесенням цієї інформації до додатку «Дія». Зловмисники змовилися з персоналом кількох приватних медичних закладів.