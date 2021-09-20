Росія розпочала масштабні військово-морські навчання у Чорному морі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Близько 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії вийшли у море з пунктів базування в окупованому Севастополі та Новоросійську для проведення військових навчань «з виконанням ракетних і артилерійських стрільб».
Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту РФ.
До навчань Росія залучила ракетні та протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки і вертольоти.
На морських полігонах екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби у складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань із ведення морського бою та знищення супротивника у воді та в повітрі.
За словами російських військових, стежити за діями учасників навчання будуть за допомогою безпілотників.
- Навесні 2014 року Росія окупувала Крим після незаконного «референдуму». Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів. Після цього Росія почала нарощувати військові сили в Азовському і Чорному морях.
- У квітні 2021 року стало відомо, що Росія закриває на пів року частину акваторії Чорного моря для іноземних військових кораблів під приводом військових навчань. Українські дипломати наголосили, що РФ не має права перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до українських портів в Азовському морі.