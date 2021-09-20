СБУ затримала військового ЗСУ, який допоміг Росії захопити повітряний простір Криму у 2014 році

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СБУ

Контррозвідники СБУ затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого Росією міжнародного аеропорту «Сімферополь». Він допомагав російським військам захопити повітряний простір Криму під час окупації у 2014 році.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Крім того, у 2014 році підозрюваний брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них — міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ «Кримаерорух».

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних сил України. У 2011 році його завербували російські спецслужби, після чого він отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострова зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої «Самооборони Криму».

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Відтак колаборанту обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.