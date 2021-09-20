Премʼєр Іспанії скасував візит на Генасамблею ООН через виверження вулкану на Пальмі

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Jacopo K. Natale / Twitter

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановану поїздку в США на Генасамблею ООН і вилетів на Ла-Пальму для спостереження за ситуацією із виверженням вулкана та евакуацією людей. За словами експерта, виверження може тривати «кілька тижнів або кілька місяців».

Про це повідомляє El Pais.

Премʼєр відвідає один з притулків для евакуйованих. Центр розташований у місті Ель-Фуерте. Його супроводжуватиме міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка. Санчес дав гарантію, що жителі постраждалих районів будуть у безпеці, і заявив, що буде прискорена допомога тим, хто зазнав матеріальних збитків і шкоди.

Іспанська громадянська гвардія евакуювала близько 5 тисяч людей, влада підрахувала, що, можливо, доведеться ще стільки ж. Даних про жертв або постраждалих поки немає, однак лава вже зруйнувала сотню будинків в Ель-Пасо.

«Малоймовірно, що комусь ще знадобиться евакуюватися. Лава рухається до берега, і збиток буде істотним. Уже в результаті виверження було викинуто від 17 до 20 мільйонів кубометрів лави. Все вказує на те, що нових точок виверження не буде. Можуть бути й інші тріщини, але безпека громадян гарантована», — заявив регіональний премʼєр Канарських островів Анхель Віктор Торрес.

За словами директора Канарського інституту вулканології Немесіо Переса, виверження на Ла-Пальмі може тривати «кілька тижнів або кілька місяців». Він пояснив, що тривалість буде залежати від кількості магми, що скупчилася в «резервуарі» вулкана. Потрібно буде вивчити ще викиди діоксиду сірки з вулкана, щоб визначити, як довго це триватиме.

Навколо території виверження встановили ​​зону відчуження протяжністю 2 км, щоб звести до мінімуму вплив частинок і газів, які витають у повітрі. У результаті виверження утворилися дві тріщини на відстані 200 метрів одна від одної, а лава випливала з восьми різних точок.

Виверження вулкана сталось 19 вересня. Його спричинив невеликий землетрус у 4,2 бала, що стався у районі Лас-Манчас того ж дня. Виверження вулкана, своєю чергою, призвело до лісових пожеж. Через це рівень надзвичайної ситуації підвищили до «червоного». Він торкнувся 5 муніципалітетів, де загалом проживає 35 тисяч людей.