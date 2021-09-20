Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця 2021 року

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє МОЗ.

«Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я — щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди», — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що 21 вересня відбудеться засідання комісії, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють «жовтий» рівень епіднебезпеки.

У цьому разі діятимуть такі карантинні обмеження:

заборонено проводити масові заходи за участю більше однієї особи на чотири кв. метри або наповненістю залів понад дві третини місць;

за одним столиком у закладах харчування може сидіти не більше чотирьох осіб.

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів.

Водночас обмеження «жовтого» рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників закладів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників, варто користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу — заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як у 80% працівників хоча б одного щеплення.