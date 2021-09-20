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Синоптики повідомили про завершення у Києві метеорологічного літа. Надалі температура буде знижуватися.

Про це пише пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році — воно тривало 166 днів», — йдеться у повідомленні.

З 19 вересня у Києві настала метеорологічна осінь. За кліматичною нормою вона розпочалась на три дні пізніше. Минулого року метеорологічна осінь прийшла до столиці аж 15 жовтня.