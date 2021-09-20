У Лос-Анджелесі вручили телевізійну премію «Еммі». Найкращим драматичним серіалом стала «Корона»

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У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премію «Еммі», вони представлені у 24 категоріях. Через пандемію церемонія вручення нагород відбувалася віртуально. Її ведучими був комік Джиммі Кіммел і акторка Дженніфер Еністон.

Відтак найкращим драматичним серіалом стала «Корона», комедійним — «Тед Лассо», а найкращим мінісеріалом назвали «Хід королеви».

Найкраща акторка драматичного серіалу — Олівія Коулман, «Корона», найкращий актор драматичного серіалу — Джош ОʼКоннор, також «Корона».

Найкраща актриса комедійного серіалу — Джин Смарт, «Хитрощі». Найкращий актор комедійного серіалу — Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо».

Найкраща акторка мінісеріалу — Кейт Вінслет, «Мейр з Істтауна», найкращий актор мінісеріалу — Юен Мак-Грегор, «Холстон».

Найкращий режисер комедії — Люсія Аньєлло «Хитрощі», драми — Джессіка Хоббс «Корона», мінісеріалу — Скотт Франк «Хід королеви».

У 2020 році вручення «Еммі» відбувалось теж на віртуальній церемонії. Тоді тріумфаторами стали «Хранителі» та «Шіттс Крік».