У Мюнхені відкрився альтернативний «Октоберфест». Влада раніше попереджала про ризики

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У німецькому Мюнхені 18 вересня стартував альтернативний пивний фестиваль «Октоберфест». Офіційно всесвітньо відомий фестиваль через коронавірус скасований другий рік поспіль, але людям це не завадило зібратися на Лузі Терези, де зазвичай відбувається святкування.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Люди, одягнені в традиційні костюми, приносять пиво і закуски з собою. Великих сцен в цьому році немає, тому музиканти грають для невеликих груп людей. Близько 50 барів і ресторанів почали оформляти палатки у стилі «Октоберфесту» і розіслали запрошення на святкування, які триватимуть до 4 жовтня.

Фест великої кількості людей не збере, але влада міста раніше заявляла про ризики хвилі коронавірусу. Мер Дітер Райтер просив людей і бізнес бути стриманими. Він закликав дочекатися 2022 року — на нього заплановано оригінальний «Октоберфест».