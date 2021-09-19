В Іспанії поліція не змогла розігнати студентську вечірку на 25 тисяч людей

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Michael Summers / Flickr

В Іспанії поліція виявила студентську вечірку на 25 тисяч людей, однак не змогла її розігнати. Захід відбувався на відкритому повітрі та ознаменував початок семестру в мадридському університеті Комплутенсе.

Про це повідомляє The Local Spain.

Іспанські ЗМІ заявили, що це було найбільше подібне зібрання з початку пандемії. Поліція зазначила, що вечірку організували онлайн через WhatsApp. Однак правоохоронці підкреслили, що без завчасного попередження з боку університету і без часу для підготовки відповідної операції розігнати натовп із 25 тисяч людей — це завдання, яке майже неможливо виконати.

Відтак поліція за підтримки дронів намагалася зберегти мир і гарантувати відсутність інцидентів, особливо на прилеглих дорогах й у громадському транспорті. Правоохоронці були на місці до світанку.

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Подібні збори відбулись і в кампусі Автономного університету Барселони, на вечірку прийшло 8 тисяч людей.

Хоча Іспанія зняла багато обмежень, люди досі зобовʼязані носити маски на відкритому повітрі, якщо вони не можуть підтримувати безпечну відстань 1,5 метра. Масові збори. як і раніше заборонені, хоча їхня чисельність варіюється від регіону до регіону. Що стосується вакцинації, в Іспанії повністю прищеплено 75% населення.