У Києві розпочався Марш рівності — мирна хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти

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Стас Козлюк / Бабель

У Києві в неділю, 19 вересня, розпочався Марш рівності. Цього року його тема — «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».

Головною темою цьогорічного Маршу рівності стала безпека та вимога ввести в дію закони щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Зокрема, вимагають імплементації законопроєкту № 5488: він дає визначення нетерпимості та пропонує встановити кримінальну відповідальність за «публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості».

На заході присутні не тільки кияни, але й мешканці інших областей. Організатори повідомили, що на Марші у 30 колонах близько 5 тисяч людей. За даними кореспондента «Бабеля», у парку Шевченка зібралися близько 50 противників заходу.

«Ми прийшли для того, щоб здійснити контроверсійну акцію, показати суспільству, що та ідеологія антисуспільна, згубна, яка нав’язується зараз Україні, дуже небезпечна з багатьох причин», — розповів «Суспільному» голова об’єднання «Християнський фронт» Ігор Плохой.

Нацполіція повідомляла, що правоохоронці та військові Нацгвардії під час маршу будуть нести посилений варіант служби. Силовики обмежать доступ до територій, що розташовані поруч із маршрутом колон. Також поліція встановила турнікети і пункти з металошукачами й пропускним режимом. Крім того, залучили вибухотехніків і кінологів зі службовими собаками.

Зазначимо, що у 2020 році через пандемію Марш рівності відбувся онлайн: у соцмережах КиївПрайду була серія онлайн-івентів про ЛГБТ+ і прайд-рух в Україні та світі.